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Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor

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Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 5
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 6
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 7
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 8
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 9
  • Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723652
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Характеристики

Бренд
TP-link
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor

TP-Link Omada EAP603-Outdoor — универсальная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса AX1800, поддерживающая стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и обеспечивающая совокупную скорость передачи данных до 1775 Mbps: до 574 Mbps в диапазоне 2.4 GHz и до 1201 Mbps в диапазоне 5 GHz. Оснащена двумя съемными всенаправленными антеннами, одним гигабитным Ethernet-портом с поддержкой PoE+ (802.3at) и пассивного PoE, модулем Bluetooth. Благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMA, устройство обеспечивает высокую производительность и низкую задержку в условиях высокой плотности подключений. EAP603-Outdoor интегрируется в платформу Omada для централизованного управления с облачным доступом, поддерживает безопасные гостевые сети с различными опциями аутентификации и множеством средств защиты Wi-Fi сети. Корпус класса защиты IP65 обеспечивает надежную работу в сложных погодных условиях, что делает эту точку доступа идеальной для использования на открытых пространствах, таких как бассейны, кафе и парки.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor




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Характеристики
Бренд
TP-link
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link Omada EAP603-Outdoor — универсальная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса AX1800, поддерживающая стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и обеспечивающая совокупную скорость передачи данных до 1775 Mbps: до 574 Mbps в диапазоне 2.4 GHz и до 1201 Mbps в диапазоне 5 GHz. Оснащена двумя съемными всенаправленными антеннами, одним гигабитным Ethernet-портом с поддержкой PoE+ (802.3at) и пассивного PoE, модулем Bluetooth. Благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMA, устройство обеспечивает высокую производительность и низкую задержку в условиях высокой плотности подключений. EAP603-Outdoor интегрируется в платформу Omada для централизованного управления с облачным доступом, поддерживает безопасные гостевые сети с различными опциями аутентификации и множеством средств защиты Wi-Fi сети. Корпус класса защиты IP65 обеспечивает надежную работу в сложных погодных условиях, что делает эту точку доступа идеальной для использования на открытых пространствах, таких как бассейны, кафе и парки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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