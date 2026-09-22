Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP603-Outdoor
TP-Link Omada EAP603-Outdoor — универсальная двухдиапазонная (2.4 и 5 GHz) точка доступа класса AX1800, поддерживающая стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и обеспечивающая совокупную скорость передачи данных до 1775 Mbps: до 574 Mbps в диапазоне 2.4 GHz и до 1201 Mbps в диапазоне 5 GHz. Оснащена двумя съемными всенаправленными антеннами, одним гигабитным Ethernet-портом с поддержкой PoE+ (802.3at) и пассивного PoE, модулем Bluetooth. Благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMA, устройство обеспечивает высокую производительность и низкую задержку в условиях высокой плотности подключений. EAP603-Outdoor интегрируется в платформу Omada для централизованного управления с облачным доступом, поддерживает безопасные гостевые сети с различными опциями аутентификации и множеством средств защиты Wi-Fi сети. Корпус класса защиты IP65 обеспечивает надежную работу в сложных погодных условиях, что делает эту точку доступа идеальной для использования на открытых пространствах, таких как бассейны, кафе и парки.
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