Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
Трехдиапазонный игровой маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-Link Archer GE800 со скоростью до 19 Гбит/с: обеспечивает до 11528 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Ускоряет работу игровых приложений, устройств, мобильных игр и игровых серверов. Обеспечивает стабильное соединение, снижает дрожание сигнала, задержки и пинг, одновременно увеличивая скорость. 2 порта WAN/LAN по 10 Гбит/с и 4 порта LAN по 2,5 Гбит/с поддерживают огромную пропускную способность для проводных игровых устройств и сверхбыстрых подключений, удовлетворяя все игровые потребности. HomeShield обеспечивает надежную антивирусную защиту для безопасного игрового процесса. Он защищает все ваши устройства и личные данные от онлайн-угроз, даря спокойствие во время игры.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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