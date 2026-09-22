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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 12
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 13
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 14
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 15
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество портов LAN
6
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 12
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 13
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 14
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 15
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 370 руб. 
Начислим 790 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723639
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
49 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE19000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
6
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
UPnP, QoS, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
Игровой Wi-Fi роутер Archer GE800, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке, инструмент сброса настроек.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
292x207x224мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.6

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800

Трехдиапазонный игровой маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-Link Archer GE800 со скоростью до 19 Гбит/с: обеспечивает до 11528 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Ускоряет работу игровых приложений, устройств, мобильных игр и игровых серверов. Обеспечивает стабильное соединение, снижает дрожание сигнала, задержки и пинг, одновременно увеличивая скорость. 2 порта WAN/LAN по 10 Гбит/с и 4 порта LAN по 2,5 Гбит/с поддерживают огромную пропускную способность для проводных игровых устройств и сверхбыстрых подключений, удовлетворяя все игровые потребности. HomeShield обеспечивает надежную антивирусную защиту для безопасного игрового процесса. Он защищает все ваши устройства и личные данные от онлайн-угроз, даря спокойствие во время игры.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800




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Характеристики
Бренд
TP-link
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE19000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
18656 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
6
Развернуть
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
UPnP, QoS, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
Игровой Wi-Fi роутер Archer GE800, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке, инструмент сброса настроек.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
292x207x224мм
Страна производитель
Китай
Описание
Трехдиапазонный игровой маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-Link Archer GE800 со скоростью до 19 Гбит/с: обеспечивает до 11528 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц, 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Ускоряет работу игровых приложений, устройств, мобильных игр и игровых серверов. Обеспечивает стабильное соединение, снижает дрожание сигнала, задержки и пинг, одновременно увеличивая скорость. 2 порта WAN/LAN по 10 Гбит/с и 4 порта LAN по 2,5 Гбит/с поддерживают огромную пропускную способность для проводных игровых устройств и сверхбыстрых подключений, удовлетворяя все игровые потребности. HomeShield обеспечивает надежную антивирусную защиту для безопасного игрового процесса. Он защищает все ваши устройства и личные данные от онлайн-угроз, даря спокойствие во время игры.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800 - по цене 49370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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