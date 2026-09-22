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Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G

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Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 10
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 11
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 12
Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 10
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 11
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 12
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723612
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер, Адаптер питания, Кабель Ethernet RJ45, Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219x32x140мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
300

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G

Полностью совместим с FDD-LTE и TDD-LTE для использования с большинством мобильных провайдеров по всему миру. Вставьте карту nano-SIM и включите маршрутизатор, чтобы поделиться своей сетью 4G LTE с несколькими устройствами по WiFi. Работая как 4G-маршрутизатор, MB115-4G использует технологию 4G LTE для получения сверхбыстрых скоростей до 150 Мбит/с по приему и 50 Мбит/с по отдаче. Он также может совместно использовать сеть Wi-Fi с максимальной скоростью 300 Мбит/с на 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Специально разработанные внешние антенны обеспечивают эффективное и стабильное соединение для всех ваших беспроводных устройств. Даже в местах, куда не дотягиваются сетевые кабели, вы можете преобразовать сигнал 4G LTE в сеть Wi-Fi, охватывающую весь ваш дом. Оснащенный универсальным портом LAN/WAN, MB115-4G также может выполнять функции обычного маршрутизатора, обеспечивая бесперебойное подключение.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MB115-4G




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер, Адаптер питания, Кабель Ethernet RJ45, Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219x32x140мм
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью совместим с FDD-LTE и TDD-LTE для использования с большинством мобильных провайдеров по всему миру. Вставьте карту nano-SIM и включите маршрутизатор, чтобы поделиться своей сетью 4G LTE с несколькими устройствами по WiFi. Работая как 4G-маршрутизатор, MB115-4G использует технологию 4G LTE для получения сверхбыстрых скоростей до 150 Мбит/с по приему и 50 Мбит/с по отдаче. Он также может совместно использовать сеть Wi-Fi с максимальной скоростью 300 Мбит/с на 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Специально разработанные внешние антенны обеспечивают эффективное и стабильное соединение для всех ваших беспроводных устройств. Даже в местах, куда не дотягиваются сетевые кабели, вы можете преобразовать сигнал 4G LTE в сеть Wi-Fi, охватывающую весь ваш дом. Оснащенный универсальным портом LAN/WAN, MB115-4G также может выполнять функции обычного маршрутизатора, обеспечивая бесперебойное подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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