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Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC

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Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 6
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 7
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723584
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
247
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х32
Вес, кг.
11.5

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC

GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Дизайн и подсветка GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC сочетает в себе страсть геймеров и современный дизайн с яркой подсветкой, четкими линиями и острыми гранями. Мягкое свечение, проходящее через матовую поверхность и эмблему дракона, наполняет устройство невероятной энергией. Тензорные ядра 5-го поколения Видеокарта оснащена тензорными ядрами 5-го поколения, что обеспечивает максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и технологией DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество графики и производительность в играх, использующих искусственный интеллект. Потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что обеспечивает более эффективную обработку графики и улучшенную производительность в современных играх и приложениях. Ядра для трассировки лучей 4-го поколения Видеокарта оснащена ядрами для трассировки лучей 4-го поколения, которые созданы для работы с мегагеометрией. Это позволяет добиться более реалистичного освещения и теней в играх, что значительно улучшает визуальное качество и погружение в игровой процесс.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G GAMING OC




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
247
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Дизайн и подсветка GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC сочетает в себе страсть геймеров и современный дизайн с яркой подсветкой, четкими линиями и острыми гранями. Мягкое свечение, проходящее через матовую поверхность и эмблему дракона, наполняет устройство невероятной энергией. Тензорные ядра 5-го поколения Видеокарта оснащена тензорными ядрами 5-го поколения, что обеспечивает максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и технологией DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество графики и производительность в играх, использующих искусственный интеллект. Потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что обеспечивает более эффективную обработку графики и улучшенную производительность в современных играх и приложениях. Ядра для трассировки лучей 4-го поколения Видеокарта оснащена ядрами для трассировки лучей 4-го поколения, которые созданы для работы с мегагеометрией. Это позволяет добиться более реалистичного освещения и теней в играх, что значительно улучшает визуальное качество и погружение в игровой процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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