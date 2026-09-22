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Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G)

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Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 1
Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 2
Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 3
Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 4
Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Тип видеопамяти
GDDR6
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
290
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 1
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 2
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 3
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 4
  • Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726805
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G)

Видеокарта ASRock с графическим процессором AMD Radeon RX 9070 работает с современными играми и приложениями в высоком разрешении. Частота GPU достигает 2520 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность изображения. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 20000 МГц даёт возможность хранить большие текстуры и данные для сложных сцен. Интерфейс PCI-E 5.0x16 создаёт условия для быстрой передачи данных с материнской платой. Поддержка разрешения до 7680 х 4320 позволяет получить детализированное изображение на нескольких мониторах. Трёхвентиляторная активная система охлаждения с тепловыми трубками помогает снижать температуру видеокарты при длительных нагрузках. Поддержка трассировки лучей улучшает реалистичность освещения и теней в играх и визуализациях. Наличие HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1a даёт возможность подключать до четырёх мониторов с современными стандартами передачи видео. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 расширяет возможности запуска новых игр и профессиональных приложений. Рекомендуемая мощность блока питания 700 Вт учитывает максимальное энергопотребление видеокарты в 220 Вт для стабильной работы системы.

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB (RX9070 CL 16G)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарта
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock с графическим процессором AMD Radeon RX 9070 работает с современными играми и приложениями в высоком разрешении. Частота GPU достигает 2520 МГц в режиме Boost, что ускоряет обработку графики и улучшает плавность изображения. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 20000 МГц даёт возможность хранить большие текстуры и данные для сложных сцен. Интерфейс PCI-E 5.0x16 создаёт условия для быстрой передачи данных с материнской платой. Поддержка разрешения до 7680 х 4320 позволяет получить детализированное изображение на нескольких мониторах. Трёхвентиляторная активная система охлаждения с тепловыми трубками помогает снижать температуру видеокарты при длительных нагрузках. Поддержка трассировки лучей улучшает реалистичность освещения и теней в играх и визуализациях. Наличие HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1a даёт возможность подключать до четырёх мониторов с современными стандартами передачи видео. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 расширяет возможности запуска новых игр и профессиональных приложений. Рекомендуемая мощность блока питания 700 Вт учитывает максимальное энергопотребление видеокарты в 220 Вт для стабильной работы системы.
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Отзывы


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