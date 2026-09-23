Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6
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Характеристики
Описание товара Видеокарта GIGABYTE RX9070 GAMING 16G//RX9070, HDMI*2, DP*2, 16G,D6
**Видеокарта Gigabyte RX9070 GAMING 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и разрядность шины 256 бит гарантируют быструю обработку данных и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться чёткой и детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов (2 порта DisplayPort и 2 порта HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий. * **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще — она станет украшением вашего игрового ПК. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9070; * тип охлаждения: активное; * количество занимаемых слотов: 3; * длина видеокарты (PCB): 288 мм; * разъёмы дополнительного питания: 8pin + 8pin. С видеокартой Gigabyte RX9070 GAMING ваши игры заиграют новыми красками!
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