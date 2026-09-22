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Корпус Zalman i6 White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman i6 White

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Корпус Zalman i6 White - фото 1
Корпус Zalman i6 White - фото 2
Корпус Zalman i6 White - фото 3
Корпус Zalman i6 White - фото 4
Корпус Zalman i6 White - фото 5
Корпус Zalman i6 White - фото 6
Корпус Zalman i6 White - фото 7
Корпус Zalman i6 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i6 White - фото 1
  • Корпус Zalman i6 White - фото 2
  • Корпус Zalman i6 White - фото 3
  • Корпус Zalman i6 White - фото 4
  • Корпус Zalman i6 White - фото 5
  • Корпус Zalman i6 White - фото 6
  • Корпус Zalman i6 White - фото 7
  • Корпус Zalman i6 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723144
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 х 475 х 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
355
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
1 x USB Type C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x HD Audio Jack / Power Button / Reset Button / LED Button
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman i6 White

Корпус Zalman белого цвета сочетает в себе элегантный дизайн и отличные функциональные характеристики, идеально подходящие для создания мощного и стильного ПК. Выполнен из прочной стали и пластика, этот корпус имеет вес 6,4 кг, что обеспечивает дополнительную устойчивость и надежность конструкции. Zalman Midi-Tower прекрасно совместим с материнскими платами формата mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет выбирать из широкого спектра возможных конфигураций. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 140 мм, а также RGB-подсветка, создающая уникальную атмосферу. Корпус позволяет установить процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 355 мм, что дает возможность использовать даже самые габаритные комплектующие. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри корпуса. Zalman предлагает всё необходимое для создания эффективной игровой или рабочей станции без необходимости дополнительных модификаций.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i6 White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 х 475 х 420 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
355
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
1 x USB Type C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x HD Audio Jack / Power Button / Reset Button / LED Button
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman белого цвета сочетает в себе элегантный дизайн и отличные функциональные характеристики, идеально подходящие для создания мощного и стильного ПК. Выполнен из прочной стали и пластика, этот корпус имеет вес 6,4 кг, что обеспечивает дополнительную устойчивость и надежность конструкции. Zalman Midi-Tower прекрасно совместим с материнскими платами формата mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет выбирать из широкого спектра возможных конфигураций. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 140 мм, а также RGB-подсветка, создающая уникальную атмосферу. Корпус позволяет установить процессорные кулеры высотой до 180 мм и видеокарты длиной до 355 мм, что дает возможность использовать даже самые габаритные комплектующие. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых. Семь слотов расширения обеспечивают гибкость в настройке системы, а нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри корпуса. Zalman предлагает всё необходимое для создания эффективной игровой или рабочей станции без необходимости дополнительных модификаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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