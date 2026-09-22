Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553
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Характеристики
Описание товара Перфоратор AEG KH24IXE 4935451553
Перфоратор AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач как в домашнем, так и в профессиональном применении. С его помощью вы сможете легко сверлить отверстия в бетоне, дереве и металле, используя оптимальные параметры и функциональные возможности. Основные характеристики перфоратора AEG включают вес в 3 кг, что позволяет удобно работать с инструментом и снижает нагрузку на руки. Инструмент обеспечивает максимальный диаметр сверления 24 мм в бетоне, 30 мм в дереве и 13 мм в металле, что делает его универсальным решением для различных задач. Перфоратор оборудован мощным двигателем на 800 Вт, который обеспечивает максимальную энергию удара в 2,4 Дж. Это гарантирует высокую эффективность и производительность при работе с твердыми материалами. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена оснастки осуществляется быстро и надежно. Особенностью перфоратора AEG является наличие предохранительной муфты, которая защищает инструмент и пользователя при заклинивании сверла, а также функция реверса, позволяющая извлекать сверла при их заклинивании. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность и возможность многократного повторения операций. Перфоратор обладает режимом сверления, что расширяет его функциональные возможности. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, мощь и многофункциональность в одном инструменте.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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