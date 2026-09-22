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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411

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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 1
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 2
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 3
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 4
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 5
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 6
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 7
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 8
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 9
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 10
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 11
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 12
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 13
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 14
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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 16
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Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 18
Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
426
Max скорость воздуха
40.28
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 1
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 2
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 3
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 4
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 5
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 6
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 7
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 8
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 9
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 10
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 11
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 12
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 13
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 14
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 15
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 16
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 17
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 18
  • Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722875
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
426
Max скорость воздуха
40.28
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х19
Вес, кг.
3.1

Описание товара Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411

Воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BLA-0 5133005411 используется для сдувания листьев, травы и другого легкого садового мусора. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Модель отличается не большими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора позволяет проводить работу вдали от источника электросети.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка Ryobi 18В RY18BLA-0 5133005411




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
щеточный
Max объем воздуха, м?/ч
426
Max скорость воздуха
40.28
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка Ryobi ONE+ 18В RY18BLA-0 5133005411 используется для сдувания листьев, травы и другого легкого садового мусора. Изделие предназначено для использования только вне помещений, в сухом, хорошо освещенном месте. Модель отличается не большими весом и габаритами, благодаря чему идеально подойдет для использования женщинами и пожилыми людьми. Питание от аккумулятора позволяет проводить работу вдали от источника электросети.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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