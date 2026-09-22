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Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ купить с доставкой в Москве
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Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ

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Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ - фото 1
Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
  • Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ - фото 1
  • Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722682
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, SL, T(TX)
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
520

Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ

Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, SL, T(TX)
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x40
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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