Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ
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Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722682
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, SL, T(TX)
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
520
Описание товара Набор оснастки DeWalt DT70731T-QZ
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
форма наконечника бит PH, PZ, SL, T(TX)
Комплектация
биты 25 мм 22 шт.: Ph1 – 1 шт, Ph2 – 3 шт, Ph3 – 1 шт, Pz1 – 2 шт, Pz2 – 8 шт, Pz3 – 3 шт, SL4-6 - 1 шт., T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., Т25 Security - 1 шт., биты 57 мм 11 шт.: Ph2 – 2 шт, Pz1 – 1 шт, Pz2 – 5 шт, Pz3 – 1 шт, T20 – 1 шт, T25 – 1 шт., биты 85 мм 2 шт.: Ph2 – 1 шт, Pz2 – 1 шт., битодержатель магнитный – 1 шт., алюминиевая магнитная втулка – 1 шт., кейс – 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
220x220x40
Страна производитель
Китай
Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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