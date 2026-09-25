Бур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
32
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 745822
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
32
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х5х4
Вес, кг.
2.18
Описание товара Бур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 71277 размером 32 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитНабор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕСС...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71100, 32 x 1200 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитНабор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая сп...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731053, ф400 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мок...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723008, 1-10 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНасадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитНабор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 4...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитНаправляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитДиск алмазный Matrix 731073, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мо...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитНасадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
32
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71277 размером 32 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной