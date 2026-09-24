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Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) купить с доставкой в Москве
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Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652)

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Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 1
Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 2
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Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710264
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Дополнительно
хвостовик SDS-plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
27x42x450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х4х3
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652)

Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836652 предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной кладке с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus. Оснащен центрирующим острием для точного засверливания. Геометрия оснастки предотвращает заклинивание в арматуре и обеспечивает высокую эффективность отвода сверлильной пыли.



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Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Дополнительно
хвостовик SDS-plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
27x42x450
Страна производитель
Китай
Описание
Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836652 предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной кладке с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus. Оснащен центрирующим острием для точного засверливания. Геометрия оснастки предотвращает заклинивание в арматуре и обеспечивает высокую эффективность отвода сверлильной пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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