Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Комплектация
бур, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710264
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Китай
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Дополнительно
хвостовик SDS-plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
27x42x450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х4х3
Вес, кг.
1.5
Описание товара Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652)
Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836652 предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной кладке с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus. Оснащен центрирующим острием для точного засверливания. Геометрия оснастки предотвращает заклинивание в арматуре и обеспечивает высокую эффективность отвода сверлильной пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Китай
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Дополнительно
хвостовик SDS-plus
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
27x42x450
Страна производитель
Китай
Бур SDS Plus-5X Bosch 2608836652 предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной кладке с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus. Оснащен центрирующим острием для точного засверливания. Геометрия оснастки предотвращает заклинивание в арматуре и обеспечивает высокую эффективность отвода сверлильной пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур Bosch SDS-plus-5X 1 шт (2.608.836.652) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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