Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 692874
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 650 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
в комплект входят насадки длиной 75 мм.
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
172x240x52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, кг.
1.7
Описание товара Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)
Набор бит для шуруповерта профессиональные Stels 11318 включает 42 предмета: биты с шестигранным хвостовиком 3/8 дюйма, из стали CrV. Набор бит для отвертки предназначен для крепления 6-гранных саморезов, винтов, шурупов. Состоит из HEX, «звезд» TORX и 12-лучевых SPLINE, а также 2 переходника 1/2-3/8 дюйма и 3/8-3/8 дюйма. Биты устанавливают на ключ-трещотку, пневмотрещотку или пневматический гайковерт. Комплект рекомендован для профессионального применения в автомастерских и на производствах автомобилей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитНабор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая сп...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731053, ф400 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мок...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723008, 1-10 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНасадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитНаправляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитДиск алмазный Matrix 731073, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мо...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитНасадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71278, 35 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71300, 38 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71295, 32 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пл...
Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
в комплект входят насадки длиной 75 мм.
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
172x240x52
Страна производитель
Китай
Набор бит для шуруповерта профессиональные Stels 11318 включает 42 предмета: биты с шестигранным хвостовиком 3/8 дюйма, из стали CrV. Набор бит для отвертки предназначен для крепления 6-гранных саморезов, винтов, шурупов. Состоит из HEX, «звезд» TORX и 12-лучевых SPLINE, а также 2 переходника 1/2-3/8 дюйма и 3/8-3/8 дюйма. Биты устанавливают на ключ-трещотку, пневмотрещотку или пневматический гайковерт. Комплект рекомендован для профессионального применения в автомастерских и на производствах автомобилей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318) - по цене 3650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)