Алмазная коронка Makita 51мм D-44557
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710218
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x105x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
430
Описание товара Алмазная коронка Makita 51мм D-44557
Алмазная коронка M14, 51 мм Makita D-44557 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
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Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Камень
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x105x190
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка M14, 51 мм Makita D-44557 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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