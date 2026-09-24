Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 67 мм 2.608.580.316
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 67 мм 2.608.580.316
Коронка Diamond for Hard Ceramics сверлит даже самую твердую плитку. Алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочной плиткой из всех типов керамических материалов. Кроме того, тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы. Используйте эту коронку для сверления настенной и напольной плитки. Подходит для всех проводных и беспроводных дрелей-шуруповертов. Коронка Diamond for Hard Ceramics используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.
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