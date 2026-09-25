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Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO

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Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 7
Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 7
  • Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, &quot;Железобетон&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х1
Вес, кг.
1.92

Описание товара Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO

Алмазный диск Matrix PRO «Железобетон» 731103 диаметром 350 х 25,4 мм используется с профессиональными швонарезчиками, ручными бензорезами и специальными станками для сухого и мокрого реза различных материалов. Позволяет работать по тяжелому и армированному бетону, камню, тротуарной плитке, силикатному кирпичу, абразивному песчанику и другим особо твердым материалам. Диск характеризуется высокой производительностью и подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — оптимальное соотношение компонентов в металлической связке обеспечивает стойкость к перегреву и перегрузкам.
  • Эффективная работа даже при резке армированного бетона — алмазные сегменты приварены лазером, благодаря чему выдерживают сверхнагрузки.
  • Возможность работать без подачи воды — сегментное строение обеспечивает охлаждение и отвод шлама.
  • Производительность и высокий ресурс — ширина режущей части составляет 10 мм, концентрация алмазов в рабочем слое увеличена.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
350
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
350
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Matrix PRO «Железобетон» 731103 диаметром 350 х 25,4 мм используется с профессиональными швонарезчиками, ручными бензорезами и специальными станками для сухого и мокрого реза различных материалов. Позволяет работать по тяжелому и армированному бетону, камню, тротуарной плитке, силикатному кирпичу, абразивному песчанику и другим особо твердым материалам. Диск характеризуется высокой производительностью и подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — оптимальное соотношение компонентов в металлической связке обеспечивает стойкость к перегреву и перегрузкам.
  • Эффективная работа даже при резке армированного бетона — алмазные сегменты приварены лазером, благодаря чему выдерживают сверхнагрузки.
  • Возможность работать без подачи воды — сегментное строение обеспечивает охлаждение и отвод шлама.
  • Производительность и высокий ресурс — ширина режущей части составляет 10 мм, концентрация алмазов в рабочем слое увеличена.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный Matrix 731103, ф350 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO - по цене 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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