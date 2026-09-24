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Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578

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Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 1
Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 2
Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 3
Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 4
Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710237
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х1
Вес, г.
650

Описание товара Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578

Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 предназначен для работ по различным строительным материалам Отличное, универсальное решение для обработки любых строительных материалов с чистыми кромками реза, включая бетон, кирпичную кладку и искусственный камень Алмазная матрица разработана для быстрой резки самых разнообразных строительных компонентов и получения аккуратных и очень чистых спилов Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии гарантирует высокие стандарты качества данного алмазного круга Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием Специальная форма матрицы отрезного диска позволяет резать широкий ряд материалов и получать идеальную поверхность для всех видимых режущих кромок. Благодаря сплошной режущей кромке срезы получаются особенно чистыми и аккуратными Идеально подходит для угловых шлифовальных машин и станет незаменимым помощником на любых строительных объектах Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 - это профессиональная оснастка для мастеров умеющих ценить свое время!



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 предназначен для работ по различным строительным материалам Отличное, универсальное решение для обработки любых строительных материалов с чистыми кромками реза, включая бетон, кирпичную кладку и искусственный камень Алмазная матрица разработана для быстрой резки самых разнообразных строительных компонентов и получения аккуратных и очень чистых спилов Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии гарантирует высокие стандарты качества данного алмазного круга Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием Специальная форма матрицы отрезного диска позволяет резать широкий ряд материалов и получать идеальную поверхность для всех видимых режущих кромок. Благодаря сплошной режущей кромке срезы получаются особенно чистыми и аккуратными Идеально подходит для угловых шлифовальных машин и станет незаменимым помощником на любых строительных объектах Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 - это профессиональная оснастка для мастеров умеющих ценить свое время!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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