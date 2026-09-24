Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазный диск Bosch 230-22.23 Expert for Universal 2.608.602.578
Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 предназначен для работ по различным строительным материалам Отличное, универсальное решение для обработки любых строительных материалов с чистыми кромками реза, включая бетон, кирпичную кладку и искусственный камень Алмазная матрица разработана для быстрой резки самых разнообразных строительных компонентов и получения аккуратных и очень чистых спилов Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии гарантирует высокие стандарты качества данного алмазного круга Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием Специальная форма матрицы отрезного диска позволяет резать широкий ряд материалов и получать идеальную поверхность для всех видимых режущих кромок. Благодаря сплошной режущей кромке срезы получаются особенно чистыми и аккуратными Идеально подходит для угловых шлифовальных машин и станет незаменимым помощником на любых строительных объектах Алмазный диск Expert for Universal Turbo 2608602578 - это профессиональная оснастка для мастеров умеющих ценить свое время!
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