Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 совместим с осветительным прибором P600R и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря прямоугольной форме размером 90х120 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения, смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным выбором для предметной, рекламной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 изготовлен из полиэстера, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Он является отличным выбором для фотографов и видео- кинопроизводителей, которые ищут универсальный и эффективный инструмент для создания качественного освещения в любых условиях.
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 совместим с осветительным прибором P600R и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря прямоугольной форме размером 90х120 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения, смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным выбором для предметной, рекламной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 изготовлен из полиэстера, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Он является отличным выбором для фотографов и видео- кинопроизводителей, которые ищут универсальный и эффективный инструмент для создания качественного освещения в любых условиях.
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R