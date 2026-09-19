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Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см

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Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 1
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 2
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 3
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 4
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 5
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 6
Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 1
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 2
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 3
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 4
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 5
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 6
  • Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384462
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, кг.
1.7

Описание товара Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см

Традиционный софтбокс Lastolite, который собирается и разбирается в долю секунды. Отдельно на софтбокс надевается «speedring» адаптер (в комплект не входит). Для данного бокса имеется решетка из ткани для Ezybox в целях моделирования света — это необходимый аксессуар, позволяющий фотографам контролировать свет, проливающийся от софтбокса. В комплект входит регулируемый кронштейн для установки накамерной вспышки.

Отзывы о товаре Софтбокс Lastolite Ezybox Hotshoe LL LS2480 76x76см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
76
Страна производитель
Китай
Описание
Традиционный софтбокс Lastolite, который собирается и разбирается в долю секунды. Отдельно на софтбокс надевается «speedring» адаптер (в комплект не входит). Для данного бокса имеется решетка из ткани для Ezybox в целях моделирования света — это необходимый аксессуар, позволяющий фотографам контролировать свет, проливающийся от софтбокса. В комплект входит регулируемый кронштейн для установки накамерной вспышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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