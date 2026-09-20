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Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R

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Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R - фото 1
Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R - фото 1
  • Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675525
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
60х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х13
Вес, кг.
3

Описание товара Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R

Godox Knowled TP-S2A – надувной софтбокс, предназначенный для трубчатого пиксельного осветителя Godox Knowled TP2R RGBWW. Мягкий надувной рассеиватель специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей серии Knowled, он позволяет смягчить излучаемый свет и контролировать степень контрастности светотеневых границ.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
60х30
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled TP-S2A – надувной софтбокс, предназначенный для трубчатого пиксельного осветителя Godox Knowled TP2R RGBWW. Мягкий надувной рассеиватель специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей серии Knowled, он позволяет смягчить излучаемый свет и контролировать степень контрастности светотеневых границ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox Knowled TP-S2A надувной для TP2R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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