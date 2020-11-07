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Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED

Артикул: 230859
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 1
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 2
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 3
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 4
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 5
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 6
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 7
  • Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 8
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 1
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 2
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 3
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 4
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 5
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 6
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 7
Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - фото 8
14 670 руб. 
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+ 338 КэтКоинов
Артикул: 230859
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотобокс
ФормаПрямоугольная
Размеры, см140?120?50
Складной фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED предназначен для каталожной фотосъёмки или для съёмки товаров для интернет-магазина. Он позволяет получать изображения, не требующие дополнительной обработки в Фотошопе или иных программах. С его помощью можно оперативно осуществить фотосъёмку продукции, например, новой коллекции одежды и быстро разместить фото на сайте магазина. Работа с фотобоксом Falcon Eyes Studio Box 140 LED не требует специальной «фотографической» подготовки и может проводиться силами персонала магазина. В сложенном виде, фотобокс не занимает много места и может храниться в любом подсобном помещении. Сборка и подготовка фотобокса к съёмке проста и занимает несколько минут. Светодиодные линейки расположены по периметру осветителя внутри корпуса. Серебристые внутренние отражающие поверхности, быстросъёмные рассеиватели и постоянная яркость источников света создают интенсивное равномерное освещение и дают возможность проводить съёмку, не меняя каждый раз настройки фотоаппарата или камеры смартфона. Фотобокс состоит из трубчатого каркаса и оболочки со светоотражающим слоем. Каркас собирается из стальных трубок и пластиковых соединителей. Оболочка имеет клапаны на молнии с обеих сторон, с помощью которых можно использовать дополнительные источники света (если хочется внести художественный акцент на изображение). На лицевой стороне оболочки имеется крепление (липучка) для светорассеивателя. Светодиодные осветители крепятся на трубки каркаса с помощью мощных магнитов по двум боковым и одной верхней грани фотобокса. Питание светодиодных линеек осуществляется от сетевого адаптера, провод к которому продевается в отверстии оболочки. К одному адаптеру подключается две линейки одновременно. Для создания заполняющего света от линеек в комплекте предусмотрены два рассеивателя, крепление которых осуществляется к трубкам каркаса за счёт металлических крючков на резинке. В комплекте с фотобоксом идут три сменных пластиковых фона (белый, чёрный и голубой). Крепление фона осуществляется на прищепки, которые в свою очередь держатся на «дальней» (от фотографа) верхней грани фотобокса. Материал (типа полиэтилена), из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен...) даже в условиях интенсивного использования. Материал фонов водоотталкивающий — его можно использовать при съёмке жидкостей, не боясь его повредить. Установив импульсный или светодиодный осветитель внутрь, фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED можно использовать как напольный софтбокс большого размера для художественной съёмки моделей (в комплекте предусмотрен фронтальный рассеиватель, который с помощью ленты «велкро» крепится на лицевой стороне фотобокса).


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Фотобокс Falcon Eyes Studio Box 140 LED - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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