Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722541
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Описание товара Софтбокс Godox Knowled FA200S надувной для F200SR
Наименование в учётной системе 1С: Софтбокс Godox Knowled FA200S надувной для F200SR
Надувной софтбокс Godox Knowled FA200S создан специально для осветителя Knowled F200SR. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу.
Светоформирующая насадка имеет размер 30х120 см и вес всего 585 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA200S отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.
Наименование в учётной системе 1С: Софтбокс Godox Knowled FA200S надувной для F200SR
Надувной софтбокс Godox Knowled FA200S создан специально для осветителя Knowled F200SR. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу.
Светоформирующая насадка имеет размер 30х120 см и вес всего 585 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA200S отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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