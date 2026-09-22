Emma Louise & Flume - Dumb (Coloured) (5021732486868) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emma Louise & Flume
Альбом (сингл)
Dumb
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722289
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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ADA
Barcode
[5021732486868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emma Louise & Flume
Альбом (сингл)
Dumb
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All Of The Worlds, Monsoon, Shine, Glow, Glisten, Feel Ur Love, Easy Goodbye, Stay, Whenever You Want, Homicide, Brand New, Truce
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emma Louise & Flume - Dumb (Coloured) (5021732486868) виниловая пластинка
«Dumb » Эммы Луизы и Флюма — совместный альбом из 10 треков, в котором фирменный, выходящий за рамки стандартного продакшн лауреата премии «Грэмми» Флюма сочетается с завораживающим вокалом и проникновенной лирикой Эммы Луизы, получившей платиновый сертификат и номинированной на премию ARIA.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
ADA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ADA
Barcode
[5021732486868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emma Louise & Flume
Альбом (сингл)
Dumb
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All Of The Worlds, Monsoon, Shine, Glow, Glisten, Feel Ur Love, Easy Goodbye, Stay, Whenever You Want, Homicide, Brand New, Truce
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
«Dumb » Эммы Луизы и Флюма — совместный альбом из 10 треков, в котором фирменный, выходящий за рамки стандартного продакшн лауреата премии «Грэмми» Флюма сочетается с завораживающим вокалом и проникновенной лирикой Эммы Луизы, получившей платиновый сертификат и номинированной на премию ARIA.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Emma Louise & Flume - Dumb (Coloured) (5021732486868) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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