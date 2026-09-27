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Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка

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Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio '64
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 1
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  • Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Trio &#039;64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio '64
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Lulu, A Sleeping Bee, Always, Santa Claus Is Coming To Town, I’ll See You Again, For Heaven’s Sake, Dancing In The Dark, Everything Happens To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка

Альбом американского джазового музыканта Билла Эванса, выпущенный в 1964 году. Это была одновременно первая и единственная запись Гэри Пикока с Эвансом и последняя запись Пола Мотиана с пианистом.

Отзывы о товаре Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Trio '64
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Lulu, A Sleeping Bee, Always, Santa Claus Is Coming To Town, I’ll See You Again, For Heaven’s Sake, Dancing In The Dark, Everything Happens To Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового музыканта Билла Эванса, выпущенный в 1964 году. Это была одновременно первая и единственная запись Гэри Пикока с Эвансом и последняя запись Пола Мотиана с пианистом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Trio '64 (Coloured) (0889397884758) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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