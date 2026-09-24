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The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка

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The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 1
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 2
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 3
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 4
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 5
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 6
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 7
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 8
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 9
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 10
The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Electrified
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 1
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 2
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 3
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 4
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 5
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 6
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 7
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 8
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 9
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 10
  • The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722261
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Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556105343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Electrified
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Migas 2000, I'm Dead, Je Ne Suis Pas Tr?s Drogue, Down Underground, Je Suis Une Go-go Girl, La Fille De La Ligne 15, Je M'en Vais, Salvation, Votre Cot? Y?y? M'emmerde, Cold Was The Ground, My Black Sabbath, Carnival Of Souls, El Beach, Prisunic, Dahlia Rouge, Garden Of Love, Istanbul Is Sleepy, The Gift, Shadow People, Dimanche, One Blood Circle, Calentina, Saul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка

Французский гаражно-психоделический дуэт The Liminanas с 2009 года балансирует между психоделикой, шугейзом, гаражом и французским йе-йе, при этом обладая довольно крутым вокалом. Будучи полностью французской группой, они, тем не менее, сначала получили признание в США, прежде чем слава достигла их родины, Франции. На данный момент выпущено семь студийных альбомов, два сборника редких треков, множество EP, несколько саундтреков, а также совместные работы, такие как L'Ep?e с Антоном Ньюкомбом и Эммануэль Сенье: пришло время для полноценного сборника лучших хитов в формате 2xCD, 2xLP и ограниченного тиража 3xLP с 12 эксклюзивными бонусными треками, включающими новые и редкие песни, ещё со времён, когда группа называлась Les Bellas, до The Liminanas. В альбом Electrified также вошли 23 классические песни с участием таких исполнителей, как Питер Хук, Антон Ньюкомб, а также французские пионеры рок-н-ролла Лоран Гарнье, Этьен Дао и Паскаль Комелад. В него также включены комментарии Игги Попа, Питера Хука и Кита Стренга (Fleshtones): потому что это всего лишь рок-н-ролл.

Отзывы о товаре The Liminanas - Electrified (5056556105343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5056556105343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Electrified
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Migas 2000, I'm Dead, Je Ne Suis Pas Tr?s Drogue, Down Underground, Je Suis Une Go-go Girl, La Fille De La Ligne 15, Je M'en Vais, Salvation, Votre Cot? Y?y? M'emmerde, Cold Was The Ground, My Black Sabbath, Carnival Of Souls, El Beach, Prisunic, Dahlia Rouge, Garden Of Love, Istanbul Is Sleepy, The Gift, Shadow People, Dimanche, One Blood Circle, Calentina, Saul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Французский гаражно-психоделический дуэт The Liminanas с 2009 года балансирует между психоделикой, шугейзом, гаражом и французским йе-йе, при этом обладая довольно крутым вокалом. Будучи полностью французской группой, они, тем не менее, сначала получили признание в США, прежде чем слава достигла их родины, Франции. На данный момент выпущено семь студийных альбомов, два сборника редких треков, множество EP, несколько саундтреков, а также совместные работы, такие как L'Ep?e с Антоном Ньюкомбом и Эммануэль Сенье: пришло время для полноценного сборника лучших хитов в формате 2xCD, 2xLP и ограниченного тиража 3xLP с 12 эксклюзивными бонусными треками, включающими новые и редкие песни, ещё со времён, когда группа называлась Les Bellas, до The Liminanas. В альбом Electrified также вошли 23 классические песни с участием таких исполнителей, как Питер Хук, Антон Ньюкомб, а также французские пионеры рок-н-ролла Лоран Гарнье, Этьен Дао и Паскаль Комелад. В него также включены комментарии Игги Попа, Питера Хука и Кита Стренга (Fleshtones): потому что это всего лишь рок-н-ролл.
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