Vikingur Olafsson - Opus 109 (0028948674176) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Opus 109
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722231
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Opus 109
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bach J.S.: Prelude No. 9 in E Major, BWV 854 (from The Well-Tempered Clavier, Book I., Beethoven: Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90 I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck, II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, Bach J.S.: Partita No.6 in E minor, BWV 830 I. Toccata, II. Allemande, III. Corrente, IV. Air, V. Sarabande, VI. Tempo di Gavotta, VII. Gigue, Schubert: Piano Sonata No.6 in E minor, D566 I. Moderato, II. Allegretto, Beethoven: Piano Sonata No. 30
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vikingur Olafsson - Opus 109 (0028948674176) виниловая пластинка
Недавний обладатель премии «Грэмми» Викингур Олафссон анонсировал свой новый альбом «Opus 109». В основе проекта лежит Соната для фортепиано № 30, соч. 109 Бетховена, шедевр позднего периода творчества композитора, которую Викингур помещает в захватывающий диалог с произведениями И. С. Баха и Шуберта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Opus 109
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bach J.S.: Prelude No. 9 in E Major, BWV 854 (from The Well-Tempered Clavier, Book I., Beethoven: Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90 I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck, II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, Bach J.S.: Partita No.6 in E minor, BWV 830 I. Toccata, II. Allemande, III. Corrente, IV. Air, V. Sarabande, VI. Tempo di Gavotta, VII. Gigue, Schubert: Piano Sonata No.6 in E minor, D566 I. Moderato, II. Allegretto, Beethoven: Piano Sonata No. 30
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Недавний обладатель премии «Грэмми» Викингур Олафссон анонсировал свой новый альбом «Opus 109». В основе проекта лежит Соната для фортепиано № 30, соч. 109 Бетховена, шедевр позднего периода творчества композитора, которую Викингур помещает в захватывающий диалог с произведениями И. С. Баха и Шуберта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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