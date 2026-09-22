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Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка

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Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 1
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 2
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 3
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 4
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 5
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 6
Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alina Ibragimova
Альбом (сингл)
Bach: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 1
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 2
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 3
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 4
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 5
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 6
  • Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722218
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Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alina Ibragimova
Альбом (сингл)
Bach: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Andante, III. Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio, III. Presto, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка

Запись скрипичных концертов Баха в исполнении Алины Ибрагимовой с ансамблем Arcangelo получила единодушное признание критиков после выхода на CD. Впервые на виниле. Исполнительница самых разных произведений – от музыки барокко до новых композиций на современных и исторических инструментах – Алина Ибрагимова заслужила репутацию выдающегося музыканта, чьи выступления характеризуются «непосредственностью и честностью» (The Guardian). Алина Ибрагимова выступала с такими оркестрами, как Симфонический оркестр Баварского радио и Лондонский филармонический оркестр, работая со знаменитыми дирижёрами, включая сэра Джона Элиота Гардинера.

Отзывы о товаре Alina Ibragimova - Bach: Violin Concertos (0034571995809) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alina Ibragimova
Альбом (сингл)
Bach: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Andante, III. Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio, III. Presto, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Запись скрипичных концертов Баха в исполнении Алины Ибрагимовой с ансамблем Arcangelo получила единодушное признание критиков после выхода на CD. Впервые на виниле. Исполнительница самых разных произведений – от музыки барокко до новых композиций на современных и исторических инструментах – Алина Ибрагимова заслужила репутацию выдающегося музыканта, чьи выступления характеризуются «непосредственностью и честностью» (The Guardian). Алина Ибрагимова выступала с такими оркестрами, как Симфонический оркестр Баварского радио и Лондонский филармонический оркестр, работая со знаменитыми дирижёрами, включая сэра Джона Элиота Гардинера.
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