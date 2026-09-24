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Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка

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Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 1
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 2
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 3
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 4
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 5
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 6
Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
One Step Beyond
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
One Step Beyond
Жанр
Jazz
Трек-лист
Saturday And Sunday, Frankenstein, Blue Rondo, Ghost Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday And Sunday, Frankenstein, Blue Rondo, Ghost Town

Отзывы о товаре Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
One Step Beyond
Жанр
Jazz
Трек-лист
Saturday And Sunday, Frankenstein, Blue Rondo, Ghost Town
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Saturday And Sunday, Frankenstein, Blue Rondo, Ghost Town
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie Mclean - One Step Beyond (0602475079514) виниловая пластинка – стоимость товара 4660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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