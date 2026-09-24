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Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка

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Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 1
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 2
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 3
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 4
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 5
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 6
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 7
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 8
Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Figure In Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 7
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 8
  • Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478449208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Figure In Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Abide With Me, Hanta, the way of peace, Figure In Blue, memories of Duke, Desolation Sound, Ruminations, Chulahoma, Song My Lady Sings, The Ghost of Lady Day, Blues for Langston, Heaven, Black Butterfly, Ancient Rain, Hymn To The Mother, for Zakir, Somewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка

В марте 2025 года легендарный джазовый саксофонист и флейтист Чарльз Ллойд отпраздновал свой 87-й день рождения, выступив с новым трио в театре Лоберо в Санта-Барбаре. Сразу после этого он отправился в студию с пианистом Джейсоном Мораном и гитаристом Марвином Сьюэллом, чтобы записать свой двенадцатый альбом на лейбле Blue Note «Figure In Blue». Издание на 180 г виниле. Двойной альбом отправляет Ллойда в музыкальное путешествие к людям и влияниям, которые сформировали его карьеру, от прекрасных баллад и сырого дельта-блюза до проникновенных трибьютов Дюку Эллингтону, Билли Холидей и Закиру Хуссейну.

Отзывы о товаре Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478449208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Charles Lloyd
Альбом (сингл)
Figure In Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Abide With Me, Hanta, the way of peace, Figure In Blue, memories of Duke, Desolation Sound, Ruminations, Chulahoma, Song My Lady Sings, The Ghost of Lady Day, Blues for Langston, Heaven, Black Butterfly, Ancient Rain, Hymn To The Mother, for Zakir, Somewhere
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В марте 2025 года легендарный джазовый саксофонист и флейтист Чарльз Ллойд отпраздновал свой 87-й день рождения, выступив с новым трио в театре Лоберо в Санта-Барбаре. Сразу после этого он отправился в студию с пианистом Джейсоном Мораном и гитаристом Марвином Сьюэллом, чтобы записать свой двенадцатый альбом на лейбле Blue Note «Figure In Blue». Издание на 180 г виниле. Двойной альбом отправляет Ллойда в музыкальное путешествие к людям и влияниям, которые сформировали его карьеру, от прекрасных баллад и сырого дельта-блюза до проникновенных трибьютов Дюку Эллингтону, Билли Холидей и Закиру Хуссейну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Lloyd - Figure In Blue (0602478449208) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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