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Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 3
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 4
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 5
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 6
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 3
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 4
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 5
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 6
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458592139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin' Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin' Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458592139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin' Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin' Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Somethin' Else (Coloured) (0602458592139) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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