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Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка

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Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 1
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 2
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 3
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 4
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 5
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 6
Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Turmoil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 3
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 4
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 5
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 6
  • Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Turmoil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
4 U, Slices Of Life, Whereto, Questions, Heart Of Gold, Five Signs, High Hope, Newton, Dumb, Everending
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка

«Turmoil» — альбом Rico Puestel, выпущенный 4 октября 2024 года. В него вошли 10 композиций общей длительностью 49 минут.

Отзывы о товаре Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Turmoil
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
4 U, Slices Of Life, Whereto, Questions, Heart Of Gold, Five Signs, High Hope, Newton, Dumb, Everending
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Turmoil» — альбом Rico Puestel, выпущенный 4 октября 2024 года. В него вошли 10 композиций общей длительностью 49 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Puestel - Turmoil (4251804182706) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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