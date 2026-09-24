Top.Mail.Ru
Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Tonight'S The Night
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Tonight&#039;S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624835141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Tonight'S The Night
Жанр
Кантри
Трек-лист
Tonight's the Night Tonight’s The Night, Speakin’ Out, World On A String, Borrowed Tune, Come On Baby Let’s Go Downtown, Mellow My Mind, Roll Another Number, Albuquerque, New Mama, Lookout Joe, Tired Eyes, Tonight’s The Night, Bonus Tracks Walk On, Wonderin, Everybody’s Alone, Raised On Robbery (feat. Joni Mitchell), Speakin’ Out Jam, Tonight’s The Night (Take 3)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – NYA ORS 07+, Neil Young Archives Official Release Series – DISC 07+, Analog Originals
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка

В 1975 году Нил Янг выпустил свой шестой студийный альбом «Tonight’s The Night», который по праву считается одним из шедевров его творчества. Новое делюкс-издание Tonight's The Night на прозрачном виниле, приуроченное к 50-летию альбома, содержит расширенный трек-лист, включающий 6 новых треков. Оригинальная обложка была творчески переработана для этого лимитированного издания. Альбом был записан в 1973 году, после большого успеха его альбома «Harvest», но был выпущен лишь через два года. Он достиг 25-го места в чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624835141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Tonight'S The Night
Жанр
Кантри
Трек-лист
Tonight's the Night Tonight’s The Night, Speakin’ Out, World On A String, Borrowed Tune, Come On Baby Let’s Go Downtown, Mellow My Mind, Roll Another Number, Albuquerque, New Mama, Lookout Joe, Tired Eyes, Tonight’s The Night, Bonus Tracks Walk On, Wonderin, Everybody’s Alone, Raised On Robbery (feat. Joni Mitchell), Speakin’ Out Jam, Tonight’s The Night (Take 3)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – NYA ORS 07+, Neil Young Archives Official Release Series – DISC 07+, Analog Originals
Страна производитель
США
Описание
В 1975 году Нил Янг выпустил свой шестой студийный альбом «Tonight’s The Night», который по праву считается одним из шедевров его творчества. Новое делюкс-издание Tonight's The Night на прозрачном виниле, приуроченное к 50-летию альбома, содержит расширенный трек-лист, включающий 6 новых треков. Оригинальная обложка была творчески переработана для этого лимитированного издания. Альбом был записан в 1973 году, после большого успеха его альбома «Harvest», но был выпущен лишь через два года. Он достиг 25-го места в чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Tonight'S The Night (0093624835141) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...