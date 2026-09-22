Barry White - Can'T Get Enough (0602567410614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Can'T Get Enough
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721975
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567410614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Can'T Get Enough
Жанр
Диско
Трек-лист
Mellow Mood (Pt. I), You're The First, The Last, My Everything, I Can't Believe You Love Me, Can't Get Enough Of Your Love, Babe, Oh Love, Well We Finally Made It, I Love You More Than Anything (In This World Girl), Mellow Mood (Pt. II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Barry White - Can'T Get Enough (0602567410614) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома 1974 года. В 2003 году альбом занял 281 место в списке журнала Rolling Stone Magazine "500 лучших альбомов всех времен". Барри Уайт - американский ритм-энд-блюз певец, автор текстов песен и обладатель трех премий "Грэмми", известный своим бас-баритоном. Пик популярности сольной карьеры певца приходится на середину 70 годов. Barry White был посмертно введен в "Зал славы танцевальной музыки" 20 сентября 2004 года. За свою карьеру Barry White записал 25 студийных альбомов и стал обладателем 41 платинового и 106 золотых дисков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567410614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Can'T Get Enough
Жанр
Диско
Трек-лист
Mellow Mood (Pt. I), You're The First, The Last, My Everything, I Can't Believe You Love Me, Can't Get Enough Of Your Love, Babe, Oh Love, Well We Finally Made It, I Love You More Than Anything (In This World Girl), Mellow Mood (Pt. II)
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Переиздание третьего студийного альбома 1974 года. В 2003 году альбом занял 281 место в списке журнала Rolling Stone Magazine "500 лучших альбомов всех времен". Барри Уайт - американский ритм-энд-блюз певец, автор текстов песен и обладатель трех премий "Грэмми", известный своим бас-баритоном. Пик популярности сольной карьеры певца приходится на середину 70 годов. Barry White был посмертно введен в "Зал славы танцевальной музыки" 20 сентября 2004 года. За свою карьеру Barry White записал 25 студийных альбомов и стал обладателем 41 платинового и 106 золотых дисков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Barry White - Can'T Get Enough (0602567410614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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