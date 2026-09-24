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Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка

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Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 1
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 2
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 3
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 4
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 5
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 6
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 7
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 8
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 9
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 10
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
Endlessness
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 1
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 2
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 3
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 4
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 5
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 6
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 7
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 8
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 9
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 10
  • Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614797336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
Endlessness
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Continuum 1, Continuum 2, Continuum 3, Continuum 4, Continuum 5, Continuum 6, Continuum 7, Continuum 8, Continuum 9, Continuum 10
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Continuum 1, Continuum 2, Continuum 3, Continuum 4, Continuum 5, Continuum 6, Continuum 7, Continuum 8, Continuum 9, Continuum 10

Отзывы о товаре Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614797336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
Endlessness
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Continuum 1, Continuum 2, Continuum 3, Continuum 4, Continuum 5, Continuum 6, Continuum 7, Continuum 8, Continuum 9, Continuum 10
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Continuum 1, Continuum 2, Continuum 3, Continuum 4, Continuum 5, Continuum 6, Continuum 7, Continuum 8, Continuum 9, Continuum 10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nala Sinephro - Endlessness (5056614797336) виниловая пластинка - по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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