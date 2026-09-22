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Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка

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Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Nuuk
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721931
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Nuuk
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nuuk (Air), Polynya, Nuuk (Day), Amras, Nuuk (Night), Polynya II, Nuuk (End)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка

Томас Кёнер — один из самых влиятельных композиторов-модернистов, работающих в жанре минимализма. Наряду с проектом Вольфганга Фойгта «Gas», Кёнер сыграл ключевую роль в увлечении электронной музыки глубиной и минимализмом. Его фирменное звучание обширно, кажется бесконечным, поначалу однородно и однородным, но, однажды познакомившись с ним, когда наши чувства настраиваются на тонкие нюансы изменений, мы открываем для себя и погружаемся в обилие текстур, богатство модуляций и почти бесконечный диапазон звуковых волнений. Творчество Кёнера вдохновлено его частыми путешествиями по Арктике, и слушатели воспринимают его музыку как путешествие в таинственные миры арктического региона. Ощущение экстремального холода, обострение чувств и способность замечать даже малейшие изменения цвета, звука, света или плотности, создающие эту опасно упрощенную среду, подобно погружению в звуковой мир этого немецкого художника, где мастерски созданные звуковые слои открываются в колоссальные пространства, изобилующие звуковой жизнью, ожидающие своего открытия теми, кто осмелится в них войти. Названия высоко оцененных альбомов Кёнера 90-х годов часто обыгрывают эту связь – Nunatak, Permafrost, Teimo – все они отсылают к миру Арктики, как и его альбом Nuuk, указывающий на столицу Гренландии. На первый взгляд сдержанный и минималистичный, этот альбом полон низкочастотных звуков, приглушенных резонансов и бореальной атмосферы, но в то же время постоянные колебания и уязвимость звуковых событий делают его очень органичным, человечным и почти успокаивающим, как крошечная гавань, существующая в море льда, в честь которой он и назван. Первоначально выпущенный как один из четырех компакт-дисков на сборнике Driftworks 1997 года, в который также вошли альбомы Nijiumu, Pauline Oliveros & Randi Raine-Reusch и Paul Sch?tze, альбом был переиздан в 2004 году лейблом MillePlateauxMedia. Он также послужил источником музыкального материала и вдохновения для одноименного видеоарта Томаса Кёнера, который годом позже был удостоен премии Tiger Cub Award на 34-м Международном кинофестивале в Роттердаме.

Отзывы о товаре Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Koner
Альбом (сингл)
Nuuk
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nuuk (Air), Polynya, Nuuk (Day), Amras, Nuuk (Night), Polynya II, Nuuk (End)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Томас Кёнер — один из самых влиятельных композиторов-модернистов, работающих в жанре минимализма. Наряду с проектом Вольфганга Фойгта «Gas», Кёнер сыграл ключевую роль в увлечении электронной музыки глубиной и минимализмом. Его фирменное звучание обширно, кажется бесконечным, поначалу однородно и однородным, но, однажды познакомившись с ним, когда наши чувства настраиваются на тонкие нюансы изменений, мы открываем для себя и погружаемся в обилие текстур, богатство модуляций и почти бесконечный диапазон звуковых волнений. Творчество Кёнера вдохновлено его частыми путешествиями по Арктике, и слушатели воспринимают его музыку как путешествие в таинственные миры арктического региона. Ощущение экстремального холода, обострение чувств и способность замечать даже малейшие изменения цвета, звука, света или плотности, создающие эту опасно упрощенную среду, подобно погружению в звуковой мир этого немецкого художника, где мастерски созданные звуковые слои открываются в колоссальные пространства, изобилующие звуковой жизнью, ожидающие своего открытия теми, кто осмелится в них войти. Названия высоко оцененных альбомов Кёнера 90-х годов часто обыгрывают эту связь – Nunatak, Permafrost, Teimo – все они отсылают к миру Арктики, как и его альбом Nuuk, указывающий на столицу Гренландии. На первый взгляд сдержанный и минималистичный, этот альбом полон низкочастотных звуков, приглушенных резонансов и бореальной атмосферы, но в то же время постоянные колебания и уязвимость звуковых событий делают его очень органичным, человечным и почти успокаивающим, как крошечная гавань, существующая в море льда, в честь которой он и назван. Первоначально выпущенный как один из четырех компакт-дисков на сборнике Driftworks 1997 года, в который также вошли альбомы Nijiumu, Pauline Oliveros & Randi Raine-Reusch и Paul Sch?tze, альбом был переиздан в 2004 году лейблом MillePlateauxMedia. Он также послужил источником музыкального материала и вдохновения для одноименного видеоарта Томаса Кёнера, который годом позже был удостоен премии Tiger Cub Award на 34-м Международном кинофестивале в Роттердаме.
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