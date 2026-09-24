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Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка

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Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 1
Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 2
Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bigeneric
Альбом (сингл)
Helva
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 1
  • Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 2
  • Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804124232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bigeneric
Альбом (сингл)
Helva
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Helva, Stampferli, Venera 4, Entschleuniger Luchs Herold, Der Leuchtende Stern Adamant, Haellstell Nuyona
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка

Осенью 2016 года, преодолев серьёзные проблемы со здоровьем, Марко Репетто – Bigeneric – начинает создавать новые, тонкие звуковые ландшафты, пребывая в состоянии покоя и не подозревая о своей новой роли в легендарной волшебной паутине феи-королевы Хельвы. Вдохновлённый встречей с рассказчиком Андреасом Зоммером и легендой о Хельве, фее-королеве, живущей на горе Гантриш, а также ещё одним нежным посланием Вселенной, Марко Репетто объединяет свои электронные нити волшебных звуков в нежную и мистическую композицию, которую он называет «Хельва». «Хельва» – это кинематографическое звуковое произведение с длинными, гипнотически завораживающими тональными прогрессиями и тонкими эмбиентными красками, сочетающее в себе влияние электронного авангарда и футуристического спектра современной электронной музыки. Это духовный саундтрек группы Heart Rebels Gang, которая неустанно излучает в мир мощную и глубокую силу красоты.

Отзывы о товаре Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804124232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bigeneric
Альбом (сингл)
Helva
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Helva, Stampferli, Venera 4, Entschleuniger Luchs Herold, Der Leuchtende Stern Adamant, Haellstell Nuyona
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Осенью 2016 года, преодолев серьёзные проблемы со здоровьем, Марко Репетто – Bigeneric – начинает создавать новые, тонкие звуковые ландшафты, пребывая в состоянии покоя и не подозревая о своей новой роли в легендарной волшебной паутине феи-королевы Хельвы. Вдохновлённый встречей с рассказчиком Андреасом Зоммером и легендой о Хельве, фее-королеве, живущей на горе Гантриш, а также ещё одним нежным посланием Вселенной, Марко Репетто объединяет свои электронные нити волшебных звуков в нежную и мистическую композицию, которую он называет «Хельва». «Хельва» – это кинематографическое звуковое произведение с длинными, гипнотически завораживающими тональными прогрессиями и тонкими эмбиентными красками, сочетающее в себе влияние электронного авангарда и футуристического спектра современной электронной музыки. Это духовный саундтрек группы Heart Rebels Gang, которая неустанно излучает в мир мощную и глубокую силу красоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bigeneric - Helva (4251804124232) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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