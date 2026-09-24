Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 721857
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Foreign Family
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Foreign Family
Barcode
[0196852897773]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Foreign Family
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Foreign Family
Barcode
[0196852897773]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
Summer'S Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, How Did I Get Here, I Want You, Above The Middle, We Were Young, Today, Tuytus, Rely, Hey Now, If You Don't, Don't Stop, IPlayYouListen, Today (Baths Rework), IPlayYouListen (Chrome Sparks Remix)
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Odesza - Summer'S Gone (Coloured) (0196852897773) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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