Top.Mail.Ru
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 1
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 2
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 3
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 4
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 5
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 6
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Eucalyptus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 1
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 2
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 3
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 4
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 5
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 6
  • Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828039319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Eucalyptus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Season High, Melody Unfair, Secret, Lunch Out Of Order Pt.1, Lunch Out Of Order Pt.2, Jackson 5, One For J, PJ, In Pieces, Selection Of A Place, Boat Race, Roamer, Coral Lords, Sports In July, When You Left Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Season High, Melody Unfair, Secret, Lunch Out Of Order Pt.1, Lunch Out Of Order Pt.2, Jackson 5, One For J, PJ, In Pieces, Selection Of A Place, Boat Race, Roamer, Coral Lords, Sports In July, When You Left Me

Отзывы о товаре Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828039319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Avey Tare
Альбом (сингл)
Eucalyptus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Season High, Melody Unfair, Secret, Lunch Out Of Order Pt.1, Lunch Out Of Order Pt.2, Jackson 5, One For J, PJ, In Pieces, Selection Of A Place, Boat Race, Roamer, Coral Lords, Sports In July, When You Left Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Season High, Melody Unfair, Secret, Lunch Out Of Order Pt.1, Lunch Out Of Order Pt.2, Jackson 5, One For J, PJ, In Pieces, Selection Of A Place, Boat Race, Roamer, Coral Lords, Sports In July, When You Left Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avey Tare - Eucalyptus (0887828039319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...