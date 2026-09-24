Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721826
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918257839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918257839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arovane
Альбом (сингл)
Lilies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ten Hours, Windy Wish Trees, Passage To Nagoya, Cry Osaka Cry, Pink Lilies, Lilies, Tokyo Ghost Stories, Instant Gods Out Of The Box, Good Bye Forever
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Arovane - Lilies (0880918257839) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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