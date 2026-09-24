Описание товара Extrawelt - Schone Neue Extrawelt (Coloured) (4251804128728) виниловая пластинка

«Главное — связать нашу музыку с эмоциональным миром электронной музыки начала девяностых, но при этом не поддаваться ностальгии. Мы не хотим играть трусливое техно в духе времени, мы хотим смело экспериментировать с мощными звуками и мелодиями. Сценарии восхода солнца, энергия, революция и катастрофа — всё это часть Extrawelt». (Extrawelt, 2008) Однако не стоит паниковать: даже если эстетика дебютного альбома двух гамбургских артистов Арне Шаффхаузена и Ваяна Раабе находится под влиянием внимательного наблюдения за электронной танцевальной музыкой последних пятнадцати лет, «Sch?ne Neue Extrawelt» — это прежде всего премиальное техно 2008 года! Гамбургская команда продюсеров последние три года безошибочно завоевывает клубную сцену своими широко известными релизами на Border Community («Sooper Track»), Traum Schallplatten («Doch Doch») и Cocoon Recordings («Titelheld»), а также ремиксами для Gregor Tresher, Minilogue и Alexander Kowalski — и, что немаловажно, благодаря отличному живому выступлению, которое привело к второму месту в чарте Groove Live Act Charts, даже без сопроводительного альбома. Работа над «Sch?ne Neue Extrawelt» началась для Шаффхаузена и Раабе более двух лет назад. «Первоначальная идея заключалась в том, чтобы представить альбом, охватывающий все стили электронной музыки от эмбиента и брейкбита до техно. Когда у нас было готово 25 треков для альбома, мы поняли, что такой подход нам не подходит». В итоге мы решили использовать бас-барабан в размере 4/4 во всех треках, кроме небольшого интермеццо «Kurt Curtain». Мы тестировали все треки вживую в течение последних трех месяцев и постоянно переосмысливали их. Таким образом, «танцевальность» явно находится в центре нашего внимания, но звуковой спектр и драматургия названий не должны функционировать исключительно в клубе. Наше намерение определенно не состояло в том, чтобы выпустить альбом, полный поверхностных хитов для пика времени. Эти девять треков на «Sch?ne Neue Extrawelt», все неизданные,