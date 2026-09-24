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Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка

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Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка - фото 1
Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
An Odyssey
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка - фото 1
  • Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
An Odyssey
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Survival, What I Do, Feel This (Odyssey Version), Trust In Something, Midnight Hours, No Turning Back, I Wonder, Odyssey, Inspiration, Invitation Only, Togetherness
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Survival, What I Do, Feel This (Odyssey Version), Trust In Something, Midnight Hours, No Turning Back, I Wonder, Odyssey, Inspiration, Invitation Only, Togetherness

Отзывы о товаре Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delano Smith
Альбом (сингл)
An Odyssey
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Survival, What I Do, Feel This (Odyssey Version), Trust In Something, Midnight Hours, No Turning Back, I Wonder, Odyssey, Inspiration, Invitation Only, Togetherness
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Survival, What I Do, Feel This (Odyssey Version), Trust In Something, Midnight Hours, No Turning Back, I Wonder, Odyssey, Inspiration, Invitation Only, Togetherness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delano Smith - An Odyssey (Coloured) (4601620109263) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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