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Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка

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Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 1
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 2
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 3
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 4
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 5
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 6
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joyce
Альбом (сингл)
Passarinho Urbano
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 1
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 2
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 3
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 4
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 5
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 6
  • Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250101463679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joyce
Альбом (сингл)
Passarinho Urbano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joya, De Frente Pro Crime, Pesadelo, Pelo Telefone, Pede Passagem, Marcha De IV Feira De Cinzas, Opini?o, Chora Doutor, Quatorze Anos, A Hist?ria Do Samba, O Trem Atrasou, Radiopatrulha, Acorda Amor, Mudando De Conversa, Fado Tropical, Bodas, Viola Fora De Moda, Passarinho
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joya, De Frente Pro Crime, Pesadelo, Pelo Telefone, Pede Passagem, Marcha De IV Feira De Cinzas, Opini?o, Chora Doutor, Quatorze Anos, A Hist?ria Do Samba, O Trem Atrasou, Radiopatrulha, Acorda Amor, Mudando De Conversa, Fado Tropical, Bodas, Viola Fora De Moda, Passarinho



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250101463679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joyce
Альбом (сингл)
Passarinho Urbano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joya, De Frente Pro Crime, Pesadelo, Pelo Telefone, Pede Passagem, Marcha De IV Feira De Cinzas, Opini?o, Chora Doutor, Quatorze Anos, A Hist?ria Do Samba, O Trem Atrasou, Radiopatrulha, Acorda Amor, Mudando De Conversa, Fado Tropical, Bodas, Viola Fora De Moda, Passarinho
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joya, De Frente Pro Crime, Pesadelo, Pelo Telefone, Pede Passagem, Marcha De IV Feira De Cinzas, Opini?o, Chora Doutor, Quatorze Anos, A Hist?ria Do Samba, O Trem Atrasou, Radiopatrulha, Acorda Amor, Mudando De Conversa, Fado Tropical, Bodas, Viola Fora De Moda, Passarinho


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joyce - Passarinho Urbano (4250101463679) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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