Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
80
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721658
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Realme VCB8OAEH 80W (PD) белый
Зарядное устройство Realme — это надежное и стильное решение для быстрого восполнения энергии вашего мобильного устройства. Выполненное в элегантном белом цвете, это сетевое зарядное устройство обеспечивает выходную мощность до 80 Вт, что позволяет значительно сократить время зарядки. Благодаря одному USB-A выходу, устройство идеально подойдет для повседневного использования, обеспечивая совместимость с большинством современных смартфонов и других гаджетов.
Зарядное устройство оборудовано передовыми технологиями для обеспечения безопасной и стабильной передачи энергии. Максимальное выходное напряжение в 12 В гарантирует эффективность и надежность процесса зарядки. Изготовленное из высококачественного пластика, устройство обладает долговечностью и устойчивостью к износу.
Идеально подходящее для дома, офиса или путешествий, это устройство соответствует высоким стандартам бренда Realme, сочетая в себе стильный дизайн и передовую функциональность.
Зарядное устройство Realme — это надежное и стильное решение для быстрого восполнения энергии вашего мобильного устройства. Выполненное в элегантном белом цвете, это сетевое зарядное устройство обеспечивает выходную мощность до 80 Вт, что позволяет значительно сократить время зарядки. Благодаря одному USB-A выходу, устройство идеально подойдет для повседневного использования, обеспечивая совместимость с большинством современных смартфонов и других гаджетов.
Зарядное устройство оборудовано передовыми технологиями для обеспечения безопасной и стабильной передачи энергии. Максимальное выходное напряжение в 12 В гарантирует эффективность и надежность процесса зарядки. Изготовленное из высококачественного пластика, устройство обладает долговечностью и устойчивостью к износу.
Идеально подходящее для дома, офиса или путешествий, это устройство соответствует высоким стандартам бренда Realme, сочетая в себе стильный дизайн и передовую функциональность.
Сетевое зарядное устройство Realme VCB8OAEH 80W (PD) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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