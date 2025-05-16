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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable

1 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 5
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 6
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 7
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 8
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 9
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680343
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
125

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable

Адаптер питания мощностью Samsung EP-T4511XBEG ваш спутник для быстрой зарядки и высокой эффективности. Адаптер питания мощностью 45 Вт обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрева и коротких замыканий, обеспечивая беспроблемную зарядку.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4511 45W Type-C Black + cable

16.05.2025
Алексей

Достоинства:
товар ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Недостатки:
ИХ НЕТ

Комментарий:
все отлично



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
9
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Адаптер питания мощностью Samsung EP-T4511XBEG ваш спутник для быстрой зарядки и высокой эффективности. Адаптер питания мощностью 45 Вт обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрева и коротких замыканий, обеспечивая беспроблемную зарядку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.05.2025
Алексей

Достоинства:
товар ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Недостатки:
ИХ НЕТ

Комментарий:
все отлично


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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