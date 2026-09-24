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Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка

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Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 7
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 8
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 9
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 10
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 11
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 12
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Clockwork Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 7
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 8
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 9
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 10
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 11
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 12
  • Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0603497816569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Clockwork Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Caravan, BU2B, Clockwork Angels, The Anarchist, Carnies, Halo Effect, Seven Cities of Gold, The Wreckers, Headlong Flight, BU2B2, Wish Them Well, The Garden
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка

Clockwork Angels — девятнадцатый и последний студийный альбом рок-группы Rush, первоначально выпущенный в 2012 году. Издание на виниле. Альбом получил высокие оценки критиков. Classic Rock назвал Clockwork Angels лучшим альбомом группы за 30 лет. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.

Отзывы о товаре Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0603497816569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Clockwork Angels
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Caravan, BU2B, Clockwork Angels, The Anarchist, Carnies, Halo Effect, Seven Cities of Gold, The Wreckers, Headlong Flight, BU2B2, Wish Them Well, The Garden
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Clockwork Angels — девятнадцатый и последний студийный альбом рок-группы Rush, первоначально выпущенный в 2012 году. Издание на виниле. Альбом получил высокие оценки критиков. Classic Rock назвал Clockwork Angels лучшим альбомом группы за 30 лет. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Clockwork Angels (0603497816569) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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