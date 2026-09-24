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Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка

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Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 1
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 2
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 3
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 4
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 5
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 6
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 7
Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Postaeolian Train Robbery
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 1
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 2
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 3
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 4
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 5
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 6
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 7
  • Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Postaeolian Train Robbery
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Postaeolian Train Robbery, Cocalnut, Amafam, Karbok, Populi, Halucal, Coloc
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Postaeolian Train Robbery, Cocalnut, Amafam, Karbok, Populi, Halucal, Coloc



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cos
Альбом (сингл)
Postaeolian Train Robbery
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Postaeolian Train Robbery, Cocalnut, Amafam, Karbok, Populi, Halucal, Coloc
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Postaeolian Train Robbery, Cocalnut, Amafam, Karbok, Populi, Halucal, Coloc


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cos - Postaeolian Train Robbery (4040824090111) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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