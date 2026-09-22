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Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка

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Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 1
Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 2
Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yantra Mandir
Альбом (сингл)
Yantra Mandir
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 1
  • Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 2
  • Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721580
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7640153366207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yantra Mandir
Альбом (сингл)
Yantra Mandir
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Secondo Manifesto, Garden Of Reality Part I, Life Sound And Death, Garden Of Reality Part II, Return To Mother Ganga, Garden of Reality Part III, Metatron, Garden Of Reality Part IV, Shinrin-Yoku
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yantra Mandir - Yantra Mandir (7640153366207) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secondo Manifesto, Garden Of Reality Part I, Life Sound And Death, Garden Of Reality Part II, Return To Mother Ganga, Garden of Reality Part III, Metatron, Garden Of Reality Part IV, Shinrin-Yoku



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7640153366207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Yantra Mandir
Альбом (сингл)
Yantra Mandir
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Secondo Manifesto, Garden Of Reality Part I, Life Sound And Death, Garden Of Reality Part II, Return To Mother Ganga, Garden of Reality Part III, Metatron, Garden Of Reality Part IV, Shinrin-Yoku
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secondo Manifesto, Garden Of Reality Part I, Life Sound And Death, Garden Of Reality Part II, Return To Mother Ganga, Garden of Reality Part III, Metatron, Garden Of Reality Part IV, Shinrin-Yoku


Теги товара: Limited Edition
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