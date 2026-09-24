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A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка

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A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка - фото 1
A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Elasticity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка - фото 1
  • A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038311516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Elasticity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Architect Of Your Existence, Slow Dive, Transmission from Terrence, Apokalypsis, The Namimg Of The Names, Blim Burn, Transmission from Alan, Composition, Black Starliner, Transmission from Robert, Chapter & Verse, Resurrection Of A Memory, Transmission from Jesse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Architect Of Your Existence, Slow Dive, Transmission from Terrence, Apokalypsis, The Namimg Of The Names, Blim Burn, Transmission from Alan, Composition, Black Starliner, Transmission from Robert, Chapter & Verse, Resurrection Of A Memory, Transmission from Jesse

Отзывы о товаре A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038311516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Elasticity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Architect Of Your Existence, Slow Dive, Transmission from Terrence, Apokalypsis, The Namimg Of The Names, Blim Burn, Transmission from Alan, Composition, Black Starliner, Transmission from Robert, Chapter & Verse, Resurrection Of A Memory, Transmission from Jesse
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Architect Of Your Existence, Slow Dive, Transmission from Terrence, Apokalypsis, The Namimg Of The Names, Blim Burn, Transmission from Alan, Composition, Black Starliner, Transmission from Robert, Chapter & Verse, Resurrection Of A Memory, Transmission from Jesse
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Sagittariun - Elasticity (4260038311516) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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