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Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка

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Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 3
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 4
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 5
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 6
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 7
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 8
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 9
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 10
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 11
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 12
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 3
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 4
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 5
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 6
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 7
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 8
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 9
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 10
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 11
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 12
  • Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721506
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Badaboum, Hiding In A Song, I Like The Way I Dance, Deep Forest, Amalfi, Ether, Boomerang, Gravity, Happiness, Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, One Two Three, Vinegar & Salt (Orchestra Version), Unfinished Sympathy (Orchestra Version), Renaissance Affair (Orchestra Version), 2 Wicky, Eden, Club Montepulciano, This Stange Effect, Mad About You, Jackie Cane, Out Of Sight, Vinegar & Salt, Sometimes, The World Is Mine, The Last Thing I Need is You, We All Float, Wake Up, You Hur
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка

"The Best Of Hooverphonic" - сборник лучших композиций знаменитой бельгийской группы Hooverphonic.

Отзывы о товаре Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Badaboum, Hiding In A Song, I Like The Way I Dance, Deep Forest, Amalfi, Ether, Boomerang, Gravity, Happiness, Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, One Two Three, Vinegar & Salt (Orchestra Version), Unfinished Sympathy (Orchestra Version), Renaissance Affair (Orchestra Version), 2 Wicky, Eden, Club Montepulciano, This Stange Effect, Mad About You, Jackie Cane, Out Of Sight, Vinegar & Salt, Sometimes, The World Is Mine, The Last Thing I Need is You, We All Float, Wake Up, You Hur
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"The Best Of Hooverphonic" - сборник лучших композиций знаменитой бельгийской группы Hooverphonic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hooverphonic - The Best Of (8719262019102) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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