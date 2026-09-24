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Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка

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Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 1
Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 2
Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 3
Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakojako
Альбом (сингл)
Tet 41
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 2
  • Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 3
  • Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863178550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakojako
Альбом (сингл)
Tet 41
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xin Ch?o, Kumquat, Li? Xi?, Hoa ??o, Ghi-Ta, ?? N?ng, Dragon Bridge, Chim S?, Gi?, C?m ?n
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Xin Ch?o, Kumquat, Li? Xi?, Hoa ??o, Ghi-Ta, ?? N?ng, Dragon Bridge, Chim S?, Gi?, C?m ?n



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863178550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakojako
Альбом (сингл)
Tet 41
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xin Ch?o, Kumquat, Li? Xi?, Hoa ??o, Ghi-Ta, ?? N?ng, Dragon Bridge, Chim S?, Gi?, C?m ?n
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Xin Ch?o, Kumquat, Li? Xi?, Hoa ??o, Ghi-Ta, ?? N?ng, Dragon Bridge, Chim S?, Gi?, C?m ?n


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jakojako - Tet 41 (5400863178550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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